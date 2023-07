A Sant'Agata sui due Golfi un'ambulanza del 118 a servizio del territorio

Per questa estate l’ambulanza del 118 staziona a Sant'Agata sui due Golfi presso l'Antica Residenza Cerulli in via Reola. Il servizio è stato attivato in questi giorni e proseguirà per tutta l’estate. L’ambulanza sosterà nei pressi del poliambulatorio ASL dove viene assicurato il servizio di continuità assistenziale nelle ore diurne, pronta a partire in caso di emergenza. Considerato che lo stazionamento ordinario dei mezzi del 118 è quello dei locali del Distretto Sanitario di Sant’Agnello, i mezzi di soccorso in caso di emergenza nel periodo estivo avrebbero dovuto attraversare Sorrento prima di arrivare a Massa Lubrense. Un notevole risparmio di tempo che si aggiunge anche al fatto che il comune posto all’estremità della Penisola Sorrentina ha un territorio vastissimo.

Sono queste le motivazioni che hanno spinto il sindaco del Comune di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli a richiedere anche per questa estate ai vertici dell’ASL 3 SUD lo stazionamento dell'ambulanza del 118 in via Reola. Pronta è stata la risposta del direttore del Distretto Sanitario Luigi Stella Alfano e del direttore generale dell' ASL3 SUD Giuseppe Russo che hanno coinvolto la direzione sanitaria e i responsabili del 118. L’ambulanza avrà un’area di sosta riservata nel piazzale dell'Antica Residenza Cerulli proprio nei pressi dell'ex Centro Vaccinale Covid19 e l’equipe del 118 avrà la sua base logistica nei locali del ambulatorio ASL. "Sarà un'estate più sicura - dichiara il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli- con l'ambulanza qui a Massa Lubrense in via Reola insieme al servizio di continuità assistenziale all'Antica Residenza Cerulli.

Ringrazio il nuovo direttore del Distretto Sanitario Luigi Stella Alfano ed il direttore generale dell' ASL3 SUD Luigi Russo perché hanno colto le esigenze del nostro territorio di avere a disposizione un veloce servizio di soccorso proprio in questo periodo estivo caratterizzato da una massiccia presenza di turisti".