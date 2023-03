A Sorrento esercitazione di Protezione civile per la «campistica»

Si è svolta ieri, a Sorrento, nell’area esterna del parcheggio Lauro di via Correale, un’esercitazione di Protezione civile che ha visto coinvolti 30 volontari dei nuclei di Sorrento, Piano di Sorrento e della locale sezione dell’Odv An Polizia di Stato. L’esercitazione aveva come tema principale la cosiddetta «campistica» di emergenza e l’utilizzo ed il montaggio delle tende da intervento, quelle che si utilizzano nelle maxiemergenze per ospitare sfollati o come postazione di comando in operazioni di soccorso.

Presenti sul posto oltre ai capinucleo dei rispettivi gruppi, Guarracino, Di Nardo e Fattore, la dirigente del Servizio Protezione Civile di Sorrento, Rosa Russo con il tenente Simone Gargiulo, il responsabile dell’ufficio di Protezione Civile del Comune di Piano di Sorrento Catello Zurlo ed il direttore dell’attività formativa il disaster manager Agostino Marco Celentano.

L’utilizzo ed il montaggio delle tende da intervento costituisce una delle attività formative pratiche previste nei corsi base per operatore di protezione civile, come quello che è in svolgimento presso il Comune di Piano di Sorrento e che prossimamente verrà attivato presso il Comune di Sorrento dove è stato recentemente pubblicato il Bando di reclutamento per i nuovi aspiranti volontari.

«Questa esercitazione – spiegano gli organizzatori – oltre ad incuriosire passanti e turisti che si sono fermati ad osservare le attività catturati anche dalla presenza di un drone che dall’alto ha ripreso l’esercitazione, costituisce un buon banco di prova per sempre migliori e proficue collaborazioni tra gli organici e le direzioni dei servizi di protezione civile della penisola sorrentina con l’obiettivo di standardizzare la qualità dei servizi resi alla cittadinanza ed agli ospiti di un territorio bellissimo quanto non privo di criticità e rischi».