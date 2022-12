Raccolta degli imballaggi dei regali di Natale e di olio esausto

Questa mattina, a partire dalle ore 10 e fino alle 12.30, in piazza Angelina Lauro, a Sorrento, è possibile conferire gli imballaggi dei regali di Natale. Scatole di carta, plastica e metallo saranno ritirate dagli operatori di Penisolaverde, che assisteranno i cittadini anche per la raccolta di olio esausto da cucina.

«Conferendo dieci litri di olio esausto, si avrà in cambio una bottiglia di olio extravergine di oliva – spiega il presidente del Consiglio comunale, Luigi Di Prisco -. Si tratta dell’ultima iniziativa in ordine di tempo, promossa dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento e da Penisolaverde, che ci ha permesso fino ad oggi di raccogliere quasi 13mila litri di olio esausto. Numeri record, che ci spingono a rinnovare l’impegno anche per il prossimo anno ormai alle porte».