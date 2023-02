Abitazione avvolta dalle fiamme: ottantenne tratto in salvo dai vigili del fuoco

Fiamme distruggono un appartamento: proprietario ottantenne salvato dai vigili del fuoco e ora ricoverato con diverse ustioni.

Momenti di forte paura alle prime ore della mattinata nella zona di secondo vico Cappucci, traversa che conduce alla centrale via Roma.

Attorno alle 4 infatti un incendio si è sviluppato in un'abitazione posta al primo piano di uno stabile posta nell'arteria. Il rogo era visibile anche all'esterno della casa, tanto che immediate sono scattate le richieste di intervento ai vigili del fuoco, mentre sul posto sono arrivati gli uomini di polizia e carabinieri in servizio.



Il pronto intervento dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo l'ottantenne unico residente dell'immobile, prima di procedere allo spegnimento dell'incendio, che comunque ha completamente distrutto l'appartamento.



L'uomo, con più ustioni in varie parti del corpo, è stato trasferito in ospedale: presenta un quadro complessivo serio ma da ciò che si apprende non sarebbe al momento in pericolo di vita.

Sulle cause del rogo indagano gli agenti del commissariato di via Sedivola. Per ragioni precauzionali è stata evacuata anche la famiglia residente al piano superiore rispetto a quello dove si sono sviluppate le fiamme.