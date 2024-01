Un maxi censimento per gli occupanti delle case del dopo terremoto, per conoscere chi effettivamente usufruisce degli alloggi e soprattutto se i residenti siano i legittimi assegnatari o se, come si suppone al municipio, ci sarebbe un'illegalità diffusa, un mercato di compravendita di abitazioni, con sfratti e subentri non giustificati da graduatorie e concessioni.

APPROFONDIMENTI Passaggi a livello da eliminare ma la città si divide sui progetti Dorita Delle Donne: domani i funerali a Gragnano, il giorno dopo la sepoltura a fianco al suo papà Stupri a Caivano: scarcerato anche il secondo maggiorenne

Il complesso lavoro di controllo che il Comune si avvia ad attuare, su iniziativa del commissario prefettizio, riguarda 600 abitazioni, un lavoro delicato tra agglomerati abitativi che negli anni hanno subito numerose modifiche, con aperture di vani e cancelli, la costruzione di vistose balconate e la chiusura di molti spazi condominiali a piano terra, dove sono state ricavate ridotte residenze per figli e nipoti di chi vive nelle palazzine. Diversi gli abbattimenti disposti dall'autorità giudiziaria, dopo le ispezioni e i sequestri delle forze dell'ordine. Un deterrente che però non sembra aver rallentato la diffusa illegalità.

Per rendere esecutivo il censimento, mai effettuato in oltre 30 anni, il commissario straordinario del Comune Francesco Antonio Cappetta chiede al prefetto di Napoli Michele di Bari, l'invio di un adeguato contingente di forze dell'ordine, al fine di evitare possibili incidenti nel corso delle ispezioni. Nella lettera al prefetto, il commissario sottolinea l'esiguità del corpo di polizia municipale, costituito da appena sette agenti, dopo la maternità della comandante.l commissario Cappetta nella nota al prefetto lascia intendere come il numero degli occupanti irregolari possa essere elevato.Le case del dopo terremoto furono ultimate alla fine degli anni '80 sui suoli concessi dal Comune e furono assegnate ai terremotati napoletani, al termine di un maxipiano di edilizia popolare. Alcune palazzine, una minima parte, furono assegnate ai terremotati di Melito. Il piano di ricostruzione venne spalmato in due quartieri del territorio, dotati di ampi spazi, trasformati negli anni in veri e propri ghetti, dove spesso regna il malaffare e l'invivibilità per l'alta densità abitativa e un diffuso numero di reati, tra cui lo spaccio di droga. Un comprensorio abitativo sotto il controllo dei clan egemoni della zona.Il controllo che il Comune intende avviare sugli occupanti delle case servirebbe anche a scovare gli evasori dei servizi di utenza, grazie ad allacci abusivi, e la mancata corresponsione dei fitti.