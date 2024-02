In caserma è arrivato con l'avvocato e con mamma e papà. Venti giorni dopo quella bravata che avrebbe potuto costare la vita ad un altro ragazzo, ieri l'autore dell'accoltellamento di un 19enne avvenuto a Ponticelli si è costituito presentandosi nella caserma dei carabinieri.

«Sono stato io, lo ammetto», ha detto ai militari il 15enne prima di dare un ultimo bacio ai genitori ed essere scortato nel centro di prima accoglienza del tribunale per i minori, ai Colli Aminei.

È il secondo caso di minori che decidono di consegnarsi alla legge dopo aver commesso reati anche gravi: poco tempo fa era toccato a tre baby-rapinatori di Casoria che, convinti dai genitori, si erano a loro volta costituiti sempre ai carabinieri ammettendo le proprie responsabilità. Se non è proprio una svolta che indica come le cose stiano finalmente cambiando, poco ci manca.

Genitori sempre più presenti e determinanti. Un segnale positivo è arrivato anche nelle scorse ore con la "consegna" del 15enne: la sera del 14 gennaio, a Ponticelli, per una banale lite subito degenerata aveva estratto il coltello colpendo più volte il rivale, di cinque anni più grande di lui, procurandogli ferite che miracolosamente non lesero organi vitali.

Le indagini dei carabinieri, supoportate anche da alcuni filmati delle telecamere stradali, erano riuscite a identificare il 15enne, ma lui è stato più veloce, costituendosi e ottenendo - in questo modo - la valutazione favorevole del gip che non ha convalidato il fermo, disponendo per il minore la misura cautelare dell'affidamento a una comunità per minori, in attesa degli ulteriori sviluppi processuali.

Storie di minori che delinquono: da queste ultime vicende si può cogliere l'occasione per fare un bilancio della situazione che - al di là dei deboli segnali positivi - è ancora molto preoccupante. Sono gli stessi carabinieri a stilare il bilancio sulla fascia di giovanissimi "border line". A gennaio nuova impennata di casi: sequestrate 21 armi da fuoco e 16 da taglio. Tredici quelle improprie, come tirapugni, mazze, nunchaku. Il conto degli arresti per porto e detenzione di armi arriva a 17 (1 minore), 23 le persone denunciate (6 minori). Un mese di gennaio caratterizzato anche dalla sparatoria di corso Lucci a Napoli, con il ferimento di un giovane delle Case Nuove e di una donna 68enne che passeggiava in strada, colpita da uno degli 80 proiettili esplosi con 4 armi differenti.

Nel Comune di Volla i carabinieri della stazione locale hanno denunciato per porto di armi due 15enni del posto. Durante un controllo in via Petrarca, in strada, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico. Ancora, a Giugliano in Campania, i militari della sezione radiomobile hanno denunciato tre giovani: due 18enni e un 25enne. Erano all'interno di un bar in corso campano e ognuno è stato trovato con un coltello diverso nelle tasche.

Appena qualche giorno fa, nel sabato sera della movida cittadina, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato due minorenni e un 24enne. Il più grande era in via Mezzocannone insieme ad altri amici, agganciato alla cintura aveva un coltello a serramanico. Tra i vicoli dei "baretti" di Chiaia il 16enne, era armato di un pugnale senza manico: in tasca aveva una lama appuntita.

Il più piccolo dei tre, appena 15enne, era in largo Berlinguer. Addosso un coltellino svizzero. Nella provincia a nord di Napoli, stessa sorte è toccata ad un 26enne napoletano. Fermato in auto a pochi passi dalle "Vele" di Scampia. Nel veicolo un coltello a serramanico, un coltello a farfalla e una mazza da baseball. A Castellammare un 23enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi. Nella manica della tuta un coltello a farfalla, addosso uno scalpello, una lama senza manico, due frammenti di vetro e vari pezzi di ferro arrugginiti e appuntiti. Ad accomunare tutti i denunciati, la dichiarata volontà di difendersi.