Quel locale «faceva un sacco di clienti», anche grazie agli eventi che attiravano studenti universitari. Era un punto fermo (e lo è ancora) della movida vesuviana, al centro della rinascita di Acerra, al punto tale da alimentare gli appetiti del malaffare. Una richiesta di pizzo, tre soggetti agli arresti, tra questi finiscono due studenti universitari (iscritti a Ingegneria e Economia). Una trama sventata grazie alla polizia, ecco il racconto di uno dei studenti reo confessi. Una volta arrestato, parla Raffaele Esposito, chiamando in causa il collega di studi Vincenzo Flagiello e il presunto socio Domenico Tortora, quest'ultimo ritenuto legato a gruppi malavitosi del posto. Spiega Esposito al gip: «Io, Vincenzo e Domenico, abbiamo deciso di chiedere il pizzo al titolare della attività commerciale denominata Terronir, nei pressi di piazza Castello. La scelta è caduta su di loro, perché ci risultava che stava facendo lauti incassi, perché organizzava svariate serate anche con studenti universitari». E i tre hanno anche deciso di presenziare a una delle serate più in della zona, evidentemente per sondare la portata economica del volume di affari. Ed è al tavolino che parte un progetto scellerato, sul quale gli inquirenti non hanno dubbi. Si tratta di una richiesta di estorsione aggravato dal fine mafioso, anche alla luce del presunto spessore criminale contestato a Tortora. Inchiesta condotta dal pm Giuseppe Visone, magistrato in forza alla Dda di Napoli, che fa leva su una serie di riscontri. Ci sono le immagini delle telecamere nascoste, che inquadrano il momento in cui, uno dei tre presunti estorsori, si reca nel punto designato (un barile verde in un vicolo senza uscita) a ritirare l'involucro con le banconote dentro. E non è tutto. A casa di uno dei tre indagati, i poliziotti hanno anche un computer sul quale sarebbe stata redatta la lettera con la richiesta estorsiva. Poi le chat tra i tre indagati e la confessione dei due studenti. Che hanno ammesso una parte delle accuse, mostrandosi consapevoli della gravità del gesto. Ha dichiarato Esposito: «Oggi come disposizioni della vittima, sono andato io nel luogo prefissato, ossia una traversa di via Nobile ad Acerra per ritirare il borsone con il denaro all'interno di un bidoncino della spazzatura che poco prima avevo messo io nel predetto luogo. Questi soldi (parliamo di 30mila euro) dovevano essere divisi, ma non avevamo deciso in quali parti. Io non so cosa dovesse fare Tortora con i soldi, ma ero consapevole che l'indicazione contenuta nella lettera relativa al mantenimento dei detenuti potesse integrare il cosiddetto metodo mafioso».

Una circostanza che aggrava ovviamente lo scenario giudiario a carico dei tre indagati, a partire dai due studenti che sono finiti agli arresti domiciliari. Difesi, tra gli altri, Bianco ed Buonicontro, ora i tre soggetti finiti sotto inchiesta potranno fare appello al Riesame, nella speranza di ottenere una revoca della misura cautelare firmata venerdì scorso dal gip. Sempre secondo Esposito, la lettera era stata redatta da Tortora, poi girata via wup ai due complici, per poi essere stampata. È stata posta sotto la saracinesca del locale preso di mira, anche in questo caso videoprotetto. Una volta dinanzi al gip, l'unico che ha provato a smentire le accuse è stato Tortora jr. Scrivono gli inquirenti: «Ha provato a smentire anche le circostanze evidenti emerse dall'analisi dei cellulari e dai video, offrendo una versione dei fatti del tutto inverosimile».