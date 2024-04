Un atto criminale molto pericoloso, un raid incendiario messo a segno in pieno centro cittadino, nel parcheggio antistante una delle agenzie immobiliari più importanti di Acerra, lungo una strada trafficata e tra una serie di palazzi residenziali. Stanno indagando i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Castello di Cisterna sull’incendio doloso che prima dell’alba di domenica ha turbato il sonno degli abitanti di via San Gioacchino.

Probabilmente tra le tre e le quattro del mattino, criminali rimasti finora ignoti hanno bruciato quattro automobili parcheggiate nell’area di sosta che si trova davanti all’immobiliare De Sena, la ditta gestita dalla consigliera comunale di maggioranza Patrizia De Sena. Le fiamme sono state appiccate due volte di seguito per fare il maggiore danno possibile. I criminali hanno incendiato tre auto parcheggiate una accanto all’altra. Poi si sono accaniti su un’altra vettura parcheggiata in un punto un po’ più distante, protetto da un piccolo edificio. Il rogo che ne è scaturito è stato di notevoli proporzioni.

Le fiamme hanno annerito la parete posteriore di un palazzo densamente popolato e si sono allungate fino all’immobiliare, saracinesche e insegne ubicate al pian terreno di un grande condominio. Sono accorsi in poco tempo i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme dopo alcuni minuti. «Si, è stato un brutto episodio - conferma la consigliera comunale Patrizia De Sena -. L’agenzia ha subito solo un piccolo danno, è stata appena lambita un’insegna per cui non abbiamo sporto denuncia».

La denuncia è stata presentata ai carabinieri dai proprietari delle auto rimaste distrutte nell’incendio. I titolari delle vetture bruciate, lavoratori, impiegati, sono residenti nei condomini del posto. A questo punto dunque le indagini si preannunciano molto difficili. I carabinieri stanno tentando di visionare i filmati di alcune telecamere. Ma una telecamera in particolare è stata danneggiata dalle fiamme.