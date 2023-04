Acerra: aveva in casa due esemplari di uccelli di specie protetta, denunciata una 31enne

Aveva in casa due uccelli appartenenti alla specie protetta: un cardellino ed un verdone. Entrambi però non avevano l'apposito anellino identificativo che ne accerta la nascita in cattività.

Per questo motivo una donna di 31 anni di Acerra è stata denunciata per detenzione di fauna selvatica. Sia il cardellino che il verdone sono specie selvatiche protette da convenzioni internazionali.

L'operazione di controllo è stata eseguita dai carabinieri della forestale di Roccarainola insieme a quelli della stazione forestale di Marigliano nell'ambito di una più vasta operazione di controlli in materia tutela della fauna selvatica in tutta la provincia di Napoli.