Camorra che durante le processioni ordina ai battenti l’ ”inchino” della statua della Madonna al cospetto del boss. Camorra della droga e del pizzo a chiunque, anche ai parenti degli stessi camorristi. E poi estorsioni negli appalti dell’alta velocità ferroviaria, nei lavori di ristrutturazione delle fabbriche in crisi. Reati gravissimi e legami che portano al riciclaggio in Romania del danaro sporco della ‘ndrangheta calabrese e agli intrecci con alcuni parenti della “regina” delle lady camorra per eccellenza, Pupetta Maresca.

Questo e altro contiene l’ordinanza cautelare nei confronti di 23 soggetti, ordinanza chiesta al gip del tribunale di Napoli dal pm Giuseppe Visone ed eseguita all’alba di ieri dai carabinieri di Castello di Cisterna. Un’operazione con cui la DDA ha smantellato due gruppi di Acerra alleati, i clan Andretta e Avventurato. L’ordine di custodia cautelare ha coinvolto, tra gli altri, il boss Salvatore Andretta, suo fratello Diego e i suoi figli, Giovanni e Andrea. Decimato anche il clan guidato dai fratelli Bruno e Giancarlo Avventurato, quest’ultimo collaboratore di giustizia.

Tra i tanti episodi al vaglio degli inquirenti emerge quello avvenuto il 30 gennaio 2022, quando alcuni “fujenti” devoti alla Madonna dell’Arco portarono la statua della Vergine al cospetto di Andretta per l’ormai “consueto” inchino al capoclan. L’inchino al boss della statua della Madonna è in un filmato degli investigatori. Nel video si può osservare Andretta mentre si affaccia dal balcone di casa e guarda i battenti vestiti di bianco disporsi in fila con la statua sulle spalle, nel cortile dell’abitazione del capoclan, in via Garigliano.

Ma in quest’indagine a pesare molto di più saranno le accuse di tentato omicidio, spaccio, estorsione, usura e detenzione di armi. Il tentato omicidio per il controllo delle piazze di spaccio risale al 21 novembre 2021. Sul corso Italia fu sparato alla nuca il pregiudicato Emanuele D’Agostino, che compare tra i 23 indagati. D’Agostino si salvò per miracolo.