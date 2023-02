Ci vorrà almeno una settimana per conoscere le cause che hanno determinato la morte della quarantanovenne Giuseppina Grande avvenuta l'altra mattina alla clinica Villa dei Fiori di Acerra. Il pm Francesco Riccio della Procura di Nola, che indaga sul decesso della donna sottoposta lunedì scorso a un intervento di addominoplastica, ha individuato il medico legale che dovrà praticare l'autopsia che probabilmente non verrà effettuata prima della fine della settimana prossima.

La salma della signora Grande è sotto sequestro nell'obitorio del policlinico Federico II di Napoli. In quella sede verrà praticato l'esame autoptico per far luce sull'improvviso aggravamento delle condizioni cliniche della donna, avvenuto durante la notte di martedì, e sui tentativi dei medici di salvarle la vita nel corso di un nuovo intervento chirurgico. Ad affiancare il medico legale ci sarà anche uno specialista di chirurgia plastica per verificare l'operato dei medici della Clinica. Nei prossimi giorni, invece, sarà ascoltato in procura Giovanni Efficie, il marito di Giuseppina ,che ha denunciato alla polizia l'accaduto. Verranno probabilmente chiesti maggiori dettagli e sopratutto di fornire i nomi dei medici che hanno operato e curato sua moglie. Dopodiché partiranno gli eventuali avvisi di garanzia e la eventuale nomina dei periti di parte che dovranno presenziare all'autopsia.

Tempi tecnici dell'inchiesta che ovviamente faranno slittare incarichi e esame autoptico presumibilmente a giovedì o venerdì della settimana prossima. Poi dopo che la relazione del medico legale avrà chiarito le eventuali responsabilità, partiranno i relativi avvisi di garanzia per i possibili indagati oppure verrà archiviato il caso.

Giuseppina era stata operata lunedì scorso di addominoplastica, un intervento chirurgico che serve a eliminare gli accumuli di tessuto adiposo e della pelle in eccesso. Un intervento di routine alla Clinica dei Fiori, ritenuta un'eccellenza per questo tipo di operazioni. Il decorso post operatorio della signora Grande sembrava procedere per il meglio, tanto che i medici della struttura avevano previsto le dimissioni per mercoledì mattina. Ma all'improvviso la donna si sarebbe sentita male. I valori dell'emoglobina si sarebbero abbassati raggiungendo una soglia critica nel corso della notte di martedì. Sarebbero state praticate alcune trasfusioni, ma comunque la situazione sarebbe precipitata con un ulteriore aggravamento del quadro clinico. A questo punto la donna sarebbe stata condotta d'urgenza in sala operatoria, ma nonostante i tentativi messi in atto dall'equipe medica, il cuore ha cessato di battere alle prime luci dell'alba.



Poco dopo giunge il marito Giacomo, pronto con la sua auto a riportarla a casa, ma riceve la tragica notizia dal personale della clinica. Probabilmente a far precipitare il quadro clinico di Giuseppina potrebbe essere stata una forte emorragia interna. Cosa l'abbia provocata, lo potrà chiarire solo l'autopsia. Giuseppina Grande lavorava come rappresentante di una nota marca di robot da cucina e pochi mesi fa aveva festeggiato la laurea in Ingegneria di sua figlia Anna. Era sposata dal 25 aprile del 1998 con Giacomo Efficie con cui viveva ad Arzano. Alcuni anni fa si era sottoposta a un intervento chirurgico per ridurre l'assorbimento gastrico del cibo, per attenuare la sensazione di fame e di conseguenza dimagrire. L'operazione aveva avuto successo per cui Giuseppina voleva eliminare lunedì scorso gli inestetismi all'addome.