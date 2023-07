Acerra: fiamme alte e scritte con la vernice rossa nello stabile sequestrato

Fiamme alte in un garage ad Acerra. Erano circa le 2:20 di notte, quando il fumo e la puzza hanno richiamato l’attenzione dei residenti di via De Gasperi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a domare l’incendio e gli agenti di polizia del commissariato di Acerra. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sono stati dati alle fiamme dei rifiuti posti in un garage di uno stabile sottoposto a sequestro. Gli agenti, nel corso del sopralluogo, hanno constatato anche la presenza di scritte con la vernice rossa nell’androne dello stabile. Le diciture, tra la protesta e la richiesta di giustizia, hanno acceso i riflettori degli investigatori che stanno indagando sull’accaduto.