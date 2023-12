Acerra, il sindaco: «Importante lo stop alla quarta linea del termovalorizzatore di De Luca»

«Prendo atto che la nostra azione politica a tutela della salute pubblica abbia trovato conferma nelle parole rassicuranti che il Governatore ha riferito al Vescovo di Acerra». È quanto dichiara il sindaco di Acerra, Tito d'Errico, all'indomani dell'incontro tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed il vescovo Antonio Di Donna, durante il quale è stato annunciato che l'Ente regionale sospenderà ogni decisione relativa al termovalorizzatore e all'ipotesi di quarta linea avviando una ricognizione dettagliata e attualizzata sui programmi di smaltimento dei rifiuti.

D'Errico sottolinea che quanto emerso dall'incontro è in linea con l'attività portata avanti dall'amministrazione comunale fin dal suo insediamento, che sulla questione è riuscita a coinvolgere in maniera sinergica anche i sindaci dei Comuni limitrofi con la sottoscrizione di un documento unitario di contrarietà alla quarta linea del termovalorizzatore.

«Un lavoro che ci è stato riconosciuto già dallo scorso luglio nell'incontro con l'assessore Bonavitacola - spiega d'Errico - al quale è seguito un impegno della Regione verso il nostro territorio con l'istituzione dell'Osservatorio Regionale Ambientale e dell'Organismo di Monitoraggio dell'Aria grazie alle istanze partite proprio da Acerra e istituite per legge con l'intervento del consigliere Vittoria Lettieri. Ed è in queste strutture, oltre che nell'Osservatorio Comunale Ambientale, che i dati sanitari diffusi per la prima volta nell'aula consiliare dovranno trovare l'adeguato approfondimento della più qualificata comunità scientifica. L'orientamento della Regione di non autorizzare ulteriori impianti di trattamento di rifiuti speciali sul nostro territorio, inoltre, risponde all'esigenza prioritaria della città di Acerra già contenuta nella richiesta inviata dal Consiglio Comunale alla Città Metropolitana di Napoli, ente a cui spetta il compito di individuare le 'zone saturè secondo quei criteri generali stabiliti dalla Regione.