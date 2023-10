Un violento incidente è avvenuto nella scorsa notte ad Acerra. Coinvolta una famiglia con genitori e due figli. Lo scontro è avvenuto in via Volturno, nel centro della cittadina.

Gravissimi i genitori. I due bambini sono stati trasportati in codice rosso presso l’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove sono attualmente ricoverati in terapia intensiva e in prognosi riservata.