Acerra, insulti razzisti contro delegato Fiom davanti cancelli della fabbrica San Giorgio

«Condanniamo con fermezza la discriminazione nei confronti del delegato Fiom alla San Giorgio di Acerra, dove in questi giorni i lavoratori sono in agitazione contro la decisione dell’azienda di licenziare quattro colleghi e per rivendicare i propri diritti», così in una nota le segreterie di Cgil e Filctem Napoli e Campania e Fiom Napoli, commentando gli insulti razzisti che stamattina, fuori ai cancelli della San Giorgio di Acerra, ha ricevuto un delegato Fiom.

«Episodi come questi - si legge nel comunicato - ci devono indurre ad una riflessione profonda sul clima che da mesi si sta respirando nel nostro paese dove, con l’avvento delle destre, sta ritornando forte quel sentimento razziale e razzista anche nei luoghi di lavoro».

«La nostra organizzazione - conclude il comunicato - è da sempre impegnata sui temi dell’integrazione e della lotta alle discriminazioni di ogni genere. Siamo vicini al lavoratore oggetto di questi insulti e saremo al fianco di tutti i lavoratori impegnati nella lotta a difesa dell’occupazione in quell’azienda».