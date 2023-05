Acerra, investe un minorenne e scappa durante la festa per lo scudetto del Napoli

Minorenne investito ad Acerra durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli. Cori, abbracci e bandiere hanno invaso le strade non solo del centro, ma anche dei Comuni della provincia per l’intera notte. Tutti erano intenti a fare festa in via Castaldo e poi la goliardia ha lasciato il posto alle urla di un ragazzo. Un passante ha notato il 17enne a terra dolorante e, immediatamente, l’ha accompagnato al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori.

Secondo la ricostruzione, il giovane era in strada a festeggiare la vittoria della sua squadra del cuore quando è stato tramortito da uno scooter che si è poi dato alla fuga. La volante si è diretta sul posto trovando pezzi di un Piaggio sparsi sul marciapiede. L’attività investigativa degli agenti della polizia di Stato è aperta e mira a far luce sull’episodio identificando il responsabile.