Acerra, donna di 49 anni muore dopo un intervento estetico: aperta un'inchiesta

Una donna di 49 anni anni è morta nella clinica «Villa dei Fiori» di Acerra dove era stata sottoposta, due giorni fa, ad un intervento di chirurgia plastica.

Secondo quanto si è appreso, la salma della donna, che era residente ad Arzano, è stata posta sotto sequestro, così come le cartelle cliniche, e portata al Policlinico di Napoli in attesa di esame autoptico, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Le forze dell'ordine sono intervenute in seguito ad un esposto da parte del marito che chiede di far luce sul decesso della 49enne. La donna era stata sottoposta ad un intervento di addominoplastica lunedì scorso, e doveva essere dimessa oggi dal nosocomio acerrano. Ma stanotte la 49enne si è sentita male, ed è stata portata d'urgenza in sala operatoria dove i medici hanno cercato inutilmente di salvarla.