Acerra, ordigno bellico in un cantiere: sospesa l'attività lavorativa

Nella mattinata di ieri, è stato trovato un residuato bellico sul territorio del Comune di Acerra, in un'area di cantiere per la costruzione di immobili per civile abitazione.

Si è provveduto subito alla sospensione dell'attività lavorativa e alla messa in sicurezza dell'area, in attesa dello svolgimento delle operazioni di bonifica e brillamento da parte del 21° Reggimento del Genio Guastatori dell'Esercito Italiano con il coordinamento della Prefettura, assicurando la pronta assistenza sanitaria per gli operatori.

Si è inoltre provveduto a disporre la vigilanza fissa da parte delle forze dell'ordine e della Polizia locale, a tutela della pubblica e privata incolumità, presidiando l'area di cantiere e le vie di accesso alla zona.