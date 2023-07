Acerra, sacche davanti al Comune e Asl: «Questo è il sangue dei figli di Acerra»

Due sacche ed alcune provette contenenti del liquido rosso, ed un foglio un inquietante messsaggio :«Questo è il sangue dei figli di Acerra». Ecco cosa la Polizia di Acerra ha trovato davanti alla sede dell'Asl e del Comune. Il contenuto delle due sacche e delle provette, sarà ora analizzato per verificare se si tratta di vernice o di altro.

Sul ritrovamento indaga la Polizia del locale commissariato, ora al lavoro per identificare chi ha lasciato le due sacche e le provette utilizzate di solito in ambiente medico per contenere sangue da trasfusione e da analizzare. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi.