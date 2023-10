«Rosetta non è mai stata una camorrista, è una contadina figlia di contadini che ha avuto solo il torto di starmi a sentire»: così Raffaele Cutolo, il capo e fondatore della Nuova camorra organizzata (la Nco) morto nel febbraio 2021, parlava di quella sorella maggiore diventata suo riferimento in libertà di una vita criminale vissuta quasi tutta in carcere.

Rosetta dagli occhi di ghiaccio, Rosetta rimasta sempre «zitella» conosciuta nel suo paese anche con il soprannome di «Rosetta ‘e monache» come quando era adolescente perché mai vista con un vero fidanzato, è morta a 86 anni nella sua casa di via delle Rose numero 8 a Ottaviano. Funerali pubblici vietati dalla Questura, che ha ordinato anche la rimozione di manifesti funebri.

Da quando era uscita dal carcere nel 1999, era rimasta sempre a Ottaviano, chiusa e riservata. Da due anni, incontrava più spesso la nipote quindicenne Denise e la cognata Immacolata Iacone, vivendo come la seconda vedova di un fratello camorrista che tanto le aveva segnato la vita, considerato sempre «nu bravo guaglione, che parla troppo».

La storia di Cutolo si intreccia con quella di Rosetta e quella della sorella inizia e finisce con quel fratello che ammirava e che, in una storica intervista a Joe Marrazzo per la Rai nella sua casa circondata da cumparielli, descriveva come «un bravo ragazzo che a 19 anni ebbe una disgrazia che lo portò in carcere». La «disgrazia» era l’omicidio di Mario Viscito che ebbe il torto di insidiare proprio la sorella Rosetta. Da allora, tranne due interruzioni, Cutolo rimase sempre in carcere dove fondò la sanguinaria Nco su richiesta della famiglia ‘ndranghetista dei De Stefano, per arginare in Campania lo strapotere della mafia siciliana. Cutolo capo, «il vangelo», in carcere. La sorella, con i «santisti» Enzo Casillo e Alfonso Rosanova, fuori a gestire gli affiliati, la cassa delle estorsioni, gli ordini di morte. A Marrazzo, Rosetta non poteva che dichiarare di «non avere contatti con nessuno». E aggiungere, con ambigua genericità: «Sto sempre dietro a mio fratello detenuto, per fare cose belle e aiutare la povera gente».

Era lei, a Ottaviano, a ricevere richieste, anche di voti per i politici, tenere le file di una camorra diventata mafia con centinaia di affiliati. Una camorra massa, dove «donna Rosetta» appariva docile, comprensiva, disponibile, parlando, poco, per nome e per conto del suo potente fratello boss che dettava ordini dal carcere. E per 12 volte, Rosetta ha rischiato l’ergastolo, accusata di aver fatto da messaggera di ordini di morte. Come per l’omicidio in carcere di Francis Turatello o per l’agguato mortale al vice direttore del carcere di Poggioreale, Giuseppe Salvia. Da queste accuse, è sempre uscita assolta.

Cutolo ha sempre sentito forte l’influenza della sorella più grande di 4 anni, ha sempre tenuto in grande considerazione quello che lei diceva. E, quando negli anni ‘90 del secolo scorso, fu vicino alla collaborazione con la giustizia dietro la promessa di poter avere un figlio in provetta con la moglie Immacolata, si tirò indietro giustificandosi con i magistrati Alfredo Greco e Franco Roberti: «Mi dovete scusare, ci ho ripensato. Ho parlato con le mie donne, mia sorella e mia moglie, e mi hanno sconsigliato di farlo».

Rosetta si rilassava a cucire, realizzare centrini, cucinare. Poi la sua personale fede religiosa e le preghiere. Per due volte, nel 1981 e 1993, era sfuggita all’arresto. E, nella sua prima latitanza, era stata aiutata dal parroco di Somma Vesuviana già prete a Ottaviano: don Peppino Romano. Più che un confessore, un amico tanto da alimentare false maldicenze. Don Peppino fu ucciso nel gennaio 1985 e non si è mai saputo chi è stato. Trent’anni fa, su consiglio del fratello, Rosetta decise di non nascondersi più come aveva sempre fatto restando a Ottaviano. Interruppe la latitanza, l’8 febbraio del 1993 accompagnata in Questura dall’avvocato Paolo Trofino. Doveva scontare 9 anni e 7 mesi. Per buona condotta, ne fece sei. E il direttore del carcere di Sollicciano apprezzò la sua disponibilità e gentilezza con le altre detenute. Le affidò il ruolo di protagonista in una «Filomena Marturano» allestita con attori detenuti. Ma, come il fratello, anche Rosetta non ha mai collaborato con la giustizia, custode forse di segreti anche maggiori.

Il questore di Napoli ha vietato i funerali per motivi di ordine pubblico. Cerimonia riservata e privata a Ottaviano, poi la cremazione. Dopo 2 anni e 8 mesi, «Rosetta ‘e monache» ha raggiunto il fratello.