Afragola, arrestato 28enne: sequestrati 60 grammi di droga in casa:

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del commissariato di Afragola hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un uomo ad Afragola dove hanno rinvenuto, ben occultati, 3 contenitori in metallo contenenti 26 stecche di hashish del peso di 60 grammi circa e un coltello intriso di sostanza stupefacente.

L'indagato, invece, è stato trovato in possesso di 890 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Un 28enne napoletano è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.