Afragola, arrestato dopo mesi di irreperibilità: prende a morsi il comandante della caserma

Ha preso a morsi il maresciallo dei carabinieri, che gli aveva appena notificato l’ordine del tribunale di sorveglianza di Napoli, che disponeva la detenzione in carcere per un anno e mezzo. Questa specie di “ licantropo”, al secolo Giuseppe D’Alterio, 31 anni, condannato per rapina aggravata, porto e detenzione illegale di arma da sparo, lesioni personali e per non farsi mancare nulla anche resistenza a pubblico ufficiale, nonostante fosse agli arresti domiciliari a Napoli, avendo avuto sentore del sicuro ritorno in cella, dallo scorso mese di marzo si era allontanato dal suo domicilio partenopeo, per alloggiare in un’abitazione abbandonata in Via Falconieri, nel centro storico di Afragola.

Ed è stato lì, che lo hanno rintracciato i carabinieri della locale caserma, diretta dal luogotenente Raimondo Semprevivo, che questa mattina lo hanno “beccato” in casa, in compagnia della moglie, Angela Katia Marino, residente nel difficile quartiere delle Salicelle.

E non appena gli è stato notificato il decreto che ha commutato gli arresti domiciliari in detenzione in cella, l’uomo, spalleggiato e aizzato dalla moglie, si è trasformato in un famelico “morsicatore”.

E dopo essersi scagliato contro il comandante, ha preso a morderlo con violenza. Nonostante ciò il militare ha tenuto botta, cercando di evitare altri morsi e ingaggiando con questo esagitato un violento oltreché furibondo corpo a corpo al quale ha partecipato attivamente anche la moglie dell’uomo, che in tutti i modi ha cercato, strattonando con violenza i carabinieri, di liberare il marito “dall’abbraccio” dei carabinieri, che hanno dovuto sudare le proverbiali sette camice per bloccare sia il “morsicatore” che la moglie.

E oltre all’arresto per il residuo di pena, Giuseppe D’Alterio ha subito un secondo arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

L’uomo è stato poi portato nel carcere di Poggioerale, mentre la donna, accusata in concorso per gli stessi reati, è stata posta agli arresti domiciliari. Il comandante è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore, dove è ancora sottoposto a una serie di indagini cliniche e radiologiche per alcuni trauma riportati nella colluttazione con il “ licantropo