Attimi di paura stanotte ad Afragola. Intorno alle 3.35 sono stati avvertiti rumori riconducibili a colpi d'arma da fuoco. Allertati dal 112, i Carabinieri della compagnia locale sono subito intervenuti in Corso Meridionale 99.

Sul posto sono stati rinvenuti e sequestrati quattro bossoli calibro nove e trovati, sul muro di uno stabile, quattro fori. Ancora in corso le indagini per far luce sulla vicenda.