Il ministro Piantedosi: altri 20 agenti ​al commissariato Afragola

«La visita del ministro Piantedosi, accompagnato dal Capo della Polizia Vittorio Pisani dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba, e dal Questore Maurizio Agricola, al commissariato di Afragola, è ad un tempo una promessa mantenuta e l' ennesimo importante segnale per un territorio dal quale sale sempre più forte la domanda di legalità».

Così in una dichiarazione congiunta Antonio Pannone e Pina Castiello, rispettivamente sindaco e Sottosegretario di Stato nonché vice sindaco della città di Afragola i quali hanno poi aggiunto: «Il ministro dell'interno e il Capo della Polizia, confermando quando avevamo annunciato nei giorni scorsi, hanno dimostrato, con il rafforzamento dell'organico del Commissariato di Afragola con ben 20 nuove unitá, quanto il governo sia impegnato ad assicurare risposte concrete».