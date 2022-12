Afragola, consiglio comunale convocato a mezzanotte nella notte tra il 23 e il 24 dicembre

Consiglio comunale convocato a mezzanotte ad Afragola. Nel Comune della provincia a nord di Napoli la seduta dell’Assise si terrà nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. Non sono mancate le polemiche della minoranza. Il consigliere Antonio Iazzetta è partito alla carica: «Mancava solo la convocazione del consiglio comunale a mezzanotte. Si sono ridotti all’ultimo giorno utile per approvare il bilancio riequilibrato. E, per evitare di perdere il cenone di Natale o di vedere la fine anticipata per l’intervento del prefetto, è stato deciso di convocare il consiglio comunale a mezzanotte e un minuto, nella notte tra il 23 e il 24 dicembre».

Il consigliere ha posto l’attenzione anche su un altro aspetto: «Una trovata del genere comporterà anche spese straordinarie, di cui di certo non ha necessità un Comune come Afragola. L’avevamo detto e ora, dopo oltre un anno dalle elezioni, lo ribadiamo con forza. Afragola merita altro. Afragola e gli afragolesi meritano di più».