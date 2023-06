Afragola, la denuncia dell'associazione “La battaglia di Andrea”: «Vandalizzate le giostrine per disabili»

È da oltre due anni che la giostrina per disabili nella pineta di Afragola viene vandalizzata ed è per questo che già due anni fa “La Battaglia di Andrea”, insieme al cavalier Angelo Castaldo, denunciarono pubblicamente la cosa, avendo la garanzia del Comune, allòra commissariato, che sarebbero arrivati dei fondi della città metropolitana per ripristinarla, ma da allòra nulla.

«Siamo da un bel po' sul pezzo - dichiara Asia Maraucci, presidente de “La Battaglia di Andrea” - ma tra i mille impegni quotidiani e la fiducia posta nelle istituzioni dell'epoca purtroppo la situazione è peggiorata e non è migliorata. Qualche giorno fa, allertati da Salvatore Iavarone, molto attivo da anni sul territorio afragolese, abbiamo immediatamente contattato il sindaco, Antonio Pannone, il quale ci ha assicurato che si occuperà subito della cosa e seguirà in prima persona il ripristino di tutto».

«Chiaramente anche noi seguiremo tutto quanto come é nel nostro stile e molleremo la presa solo quando la giostra sarà ripristinata - prosegue Maraucci - Da quello che sappiamo i fondi ci sono, ci dovrebbero essere circa 100.000 euro: devono essere solo utilizzati».

Il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, dal canto suo ha assicurato la massima collaborazione. "Ricordo benissimo questa vicenda e ricordo benissimo la denuncia dell'associazione “La Battaglia di Andrea” e di Angelo Castaldo già nel 2021 - ha osservato - Qualche giorno fa ho ricevuto alle 23:30 una chiamata del vice presidente Luigi Concilio, il quale mi ha chiesto di aiutarli in questa battaglia di diritti.

Non mi tirerò indietro, gli ho spiegato che per questo progetto ci sono stanziati da tempo i soldi arrivati dalla città metropolitana, e che mi metterò subito al lavoro per risolvere la situazione».