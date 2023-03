Per non perdere il filo della memoria e onorare chi ha versato sangue innocente. E nonostante sia trascorsi 35 anni, ieri mattina la città ha riacceso la luce della memoria ricordando il professor Francesco Salzano, uomo perbene, docente di lettere nella scuola media, cattolico fervente, all’epoca consigliere comunale della Democrazia Cristiana, oltre che assessore alla polizia urbana con la delega ai lavori pubblici per la ricostruzione post terremoto del 1980. Questo eroe silenzioso fu trucidato a soli trentanove anni dai killer del clan Moccia, la sera del 10 marzo del 1988, «colpevole» di essere onesto e trasparente soprattutto per la futura gestione di quell’enorme flusso di denari che sarebbero arrivati per la ricostruzione.

Una messa in suo suffragio è stata celebrata nella cappella del cimitero di Afragola da don Luigi Terracciano, alla presenza della sorella della vittima, Raffaella, del sindaco Antonio Pannone, accompagnato dal presidente del consiglio comunale, Biagio Castaldo, e dagli gli assessori Mauro Di Palo (Polizia locale) e Aniello Silvestro (servizi cimiteriali) con il consigliere comunale Francesco Fusco, dal vice comandante della Polizia locale, Ciro Balsamo. Dopo la funzione religiosa, il sindaco ha deposto una ghirlanda sulla tomba di Francesco Salzano, con l’impegno di farlo ricordare in tutte le scuole cittadine, il prossimo 21 marzo, giornata nazionale contro tutte le mafie.

I killer entrarono in azione in via Diaz, nella zona della vecchia ferriera, tra Afragola e Casoria tamponando l’auto guidata da Paolo Sibilio, medico analista, pure lui consigliere comunale. Quest’ultimo, al termine della seduta del consiglio cittadino, si era offerto di dare un passaggio a Francesco Salzano, uscito di casa per partecipare al Consiglio, dopo dieci giorni di una brutta influenza che lo aveva molto debilitato. I killer esplosero trenta colpi. Paolo Sibilio morì all’istante, Francesco Salzano, soccorso dai carabinieri fu portato all’ospedale Nuovo Pellegrini in fin di vita. Le sue ultime parole furono per i figli piccoli, prima di morire mentre i medici preparavano un disperato intervento chirurgico.

Le indagini appurarono poi che l’obiettivo del commando era Paolo Sibilio. Francesco Salzano pagò con la vita quell’essere onesto fino in fondo, tanto da non lasciare spazio a chiunque stava cercando di mettere le mani sui soldi della ricostruzione. A indagini concluse, nel 1993, il ministero dell’Interno lo ha dichiarato vittima innocente della criminalità organizzata e nel 2012 la città di Afragola gli ha intitolato una strada. Francesco Salzano è entrato nella galleria degli eroi anti camorra con il maresciallo dei carabinieri Gerardo D’Arminio, ucciso la sera del 5 gennaio 1976 nella piazza principale di Afragola, sotto gli occhi del figlio di sei anni, mentre acquistava una bici per il bambino in occasione dell’Epifania. Tra loro anche Antonio Esposito, agente di polizia, medaglia d’oro al valor civile, ucciso ad Afragola il 25 gennaio 1980 nella tabaccheria del padre al corso Garibaldi. Antonio Esposito reagì a un tentativo di rapina, ingaggiando un furioso corpo a corpo con due malviventi, che prima di scappare gli esplosero contro due colpi di pistola alle spalle, uccidendo l’agente sotto gli occhi del padre. Non solo camorra, dunque, ad Afragola, ma anche figli di questa città che hanno saputo opporsi fino all’estremo sacrificio per gli ideali di democrazia e legalità.