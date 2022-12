Afragola, municipale in azione contro l'occupazione degli stalli per disabili: raffica di multe in poche ore

Parte ad Afragola l’operazione della polizia municipale di repressione contro l’occupazione abusiva degli stalli per disabili. In un paio d’ore dall’avvio, già si contano una raffica di sanzioni in tutto il territorio. Si tratta di un intervento assolutamente innovativo che in grandi città non è ancora stato realizzato.

I rappresentanti de La Battaglia di Andrea, associazione che lotta per i diritti dei disabili, dalle prime ore del mattino sono in strada insieme agli agenti. La presidente Asia Maraucci è entusiasta: «Dopo dure battaglie quotidiane da parte nostra, finalmente c’è un'operazione dedicata al controllo massiccio degli stalli per disabili. Finalmente, nella nostra città ci sarà qualcosa che non c’è in quasi nessuna città italiana. Da soli finora abbiamo combattuto contro questi abusi e abbiamo avuto ottimi risultati, figuriamoci adesso che c’è un'operazione proprio della polizia municipale».

L’associazione sta combattendo con accanto il Comune: «L'operazione è stata fortemente voluta anche dal sindaco di Afragola Antonio Pannone e dall'assessore alla Polizia Municipale Mauro di Palo. È coordinata dal capitano Balsamo, comandante facente funzione. Hanno potuto constatare, anche loro, quali sono le difficoltà dei disabili quando purtroppo trovano gli stalli occupati».