Una città in balìa della criminalità e delle baby gang. È emergenza vera ad Afragola, dove tra le aggressioni ad anziani da parte della bande di minorenni e le cosiddette «spaccate» la sicurezza percepita è crollata a numeri vicini allo zero. La notte scorsa la banda della «spaccata» ha colpito ancora, in via Dario Fiore angolo via Morelli, dove è stata presa d'assalto l'agenzia di scommesse sportive «Goldbet», dalla quale sono stati razziati tutti i contenitori di monete delle slot machine. E questa volta, i malviventi prevedendo tempi lunghi per il furto si sono inventati la «spaccata» con il silenziatore.

APPROFONDIMENTI «Ischia, il turismo in ripresa basta con i prezzi stracciati» Un frigo sui binari, De Gregorio: «Un atto di terrorismo ma la Circum è sicura» Campi Flegrei terremoto oggi: scossa avvertita alle ore 23:03 di magnitudo 1.7

Invece di scagliare a mo' di ariete una delle loro auto, una Fiat Punto probabilmente rubata, i ladri per evitare il forte rumore dell'impatto della vettura contro le saracinesche dell'agenzia di scommesse, rumore che avrebbe sicuramente svegliato di soprassalto i residenti della popolosa zona facendo scattare così l'allarme, hanno utilizzato la Fiat Punto come leva, con il motore a minimo e facendo una lenta ma progressiva spinta fino a quando le porte a doppio vetro non hanno ceduto, con poco e impercettibile rumore. E una volta superata la barriera, i malviventi hanno avuto campo libero, scassinando con relativa calma le serrature di tutte le slot machine che sono state ripulite fino all'ultimo centesimo. Completato il giro, i malviventi si sono allontanati facendo perdere le tracce.

L'allarme è stato lanciato dal titolare del punto scommesse sportive, che ha avvertito telefonicamente i carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Valentina Bianchin. Sul posto i militari del nucleo radiomobile e i colleghi della caserma di Afragola, diretta dal luogotenente Raimondo Semprevivoe quelle degli impianti installati nella zona circostante l'agenzia di scommesse. Ancora da quantificare sia l'entità del bottino che quella dei danni alla struttura che pure sembrano non di poco conto.Il furto di ieri notte segue di appena quarantotto ore, la «spaccata» alla pizzeria «Fresco», con i banditi che dopo aver sfondato l'ingresso con un'auto hanno razziato vini pregiati, alimenti e denaro in contanti per un bottino di migliaia di euro, danni compresi. Come era avvenuto a metà gennaio a Frattamaggiore, dove con la stessa tecnica i malviventi assaltarono una braceria appena aperta, razziando tra alimenti, vini pregiati circa tremila euro di valore e causando dIn tutta l'area a nord di Napoli, da Casoria e fino all'area frattese, gli imprenditori del settore ristorazione, quello più preso di mira dalle bande di malviventi, e i titolari di negozi e attività commerciali, chiedono maggiore sicurezza e controlli sulle strade. «Se tutte le forze dell'ordine sono impegnate a Caivano sbotta con rabbia uno degli imprenditori - l'area a nord di Napoli è diventata terra di nessuno. Se continua cosi, in tanto abbasseranno le serrande».