Un post su Facebook per annunciare le ragioni del gesto estremo che avrebbe compiuto da lì a nemmeno un’ora. Poi il viaggio dalla sua casa di Afragola fino al posto di lavoro, lo store di abbigliamento nel centro commerciale Vulcano Buono. Nessun ripensamento sulla decisione di togliersi la vita, anzi. Pochi minuti prima, alle 8,57, il messaggio sulla chat di whatsapp alla collega: «Non entrare in magazzino, vedresti una brutta scena». E invece è toccato proprio a lei chiedere aiuto ai carabinieri della compagnia di Nola dopo aver aperto la porta di quel deposito dove Paolo Trimarchi, 61 anni, si era tolto la vita impiccandosi a un’impalcatura. Inutili le chiamate di parenti e amici che hanno tempestato lui e la famiglia di telefonate dopo aver letto quell’inquietante addio. «Grazie di tutto, ci rivedremo forse in un mondo migliore».

Alle 9 Paolo aveva già portato a compimento la sua condanna a morte motivandola, come lui stesso aveva spiegato sui social, con la volontà di mettere fine all’incubo nel quale era finito per via di vicende legate a problemi di vicinato che avevano innescato una lunga serie di denunce e contro denunce. Una storia raccontata nei dettagli senza tralasciare nessuno di quei particolari che lo avevano portato all’esasperazione. «Con il mio gesto estremo vorrei fare capire a tutti che non si può vivere in questo modo, preferisco farla finita».

Messaggio perentorio, scritto con la lucidità di chi ha pianificato tutto. «Papà - ha raccontato in lacrime Arianna, la giovane figlia di Paolo Trimarchi, raggiunta telefonicamente - quando è uscito di casa per l’ultima volta non ha portato con sé nemmeno la borsa con il pranzo, ma mamma non vi ha dato peso. Da qui a qualche giorno sarebbe andato in ferie e pensavamo che avesse deciso di andare a mangiare una pizza con i colleghi». Le ferie tanto agognate da ogni lavoratore, Paolo invece ha voluto prenderle dalla vita per una situazione che lo aveva infilato in un tunnel senza uscita.

«Mio padre - dice tra i singhiozzi la giovane figlia di Trimarchi - aveva ingaggiato una battaglia legale contro un commerciante e nonostante avesse vinto ogni causa si è visto recapitare una denuncia per stalking di qualche centinaio di pagine. Ha avuto paura di finire in galera, di rimanere solo visto che poi anche tutti quelli che gli hanno dato ragione gli hanno voltato le spalle». Solitudine e disperazione. Le sue ragioni portate avanti a suon di vertenze diventate all’improvviso un torto che agita il rischio del carcere, le difficoltà economiche e persino il terrore di perdere il lavoro. Un inferno dal quale il direttore dello store di Nola non ha trovato altra via di fuga se non la morte.

Vacanze? «Papà ci aveva pensato, voleva andare in Albania con mamma e con mio fratello - ricorda Arianna - ma poi ha desistito per il timore di non riuscire a far fronte a tutte le spese». L’ultimo viaggio nella chiesa di Sant’Antonio da Padova dove oggi saranno celebrati i funerali. Nel suo lungo post poi cancellato, ma ripubblicato attraverso una serie di screenshot proprio da Arianna, l’uomo ha anche dato indicazioni sulla sepoltura: «Voglio essere cremato e le mie ceneri dovranno essere sparse nel mare di Napoli». Il testamento più straziante da eseguire per una famiglia, madre e due figli, che adesso è lacerata dal dolore e dalla rabbia. Ed è di quelle persone che Paolo si è preoccupato negli ultimi istanti della sua esistenza: «Spero che qualcuno si prenda cura della mia famiglia che amo disperatamente».