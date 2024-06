Afragola, rapina in banca: carabiniere non in servizio interviene e viene ferito

Un carabiniere è stato ferito da un rapinatore che lo ha colpito con il calcio della pistola alla testa stamattina ad Afragola, in provincia di Napoli.

Tutto è successo verso le 10, durante una rapina alla filiale di una banca: il militare è intervenuto, malgrado non fosse in servizio, per difendere una signora che stava versando soldi in banca sorpresa da alcuni malviventi.

Il carabiniere è stato colpito alle spalle, verosimilmente con il calcio della pistola, dal complice del rapinatore che stava mettendo a segno la rapina ai danni della signora. I rapinatori si sarebbero poi allontanati.

Il militare è stato medicato nell'ospedale di Frattamaggiore dove gli sono stati applicati dieci punti al cuoio capelluto. Subito dopo è stato dimesso. Sono in corso indagini.