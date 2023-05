Afragola: voragine nel cortile di uno stabile, tragedia sfiorata

Questo pomeriggio si è sfiorata una tragedia in piazza Gianturco. Intorno alle 16.30 ha ceduto la strada davanti ad una palazzina. Si tratta del cortile interno di un palazzo disposto a corte. Sul posto è intervenuta la squadra 12b dei vigili di Afragola.

Dai primi rilievi si è stimata una profondità di circa venti metri, per una larghezza di circa sette metri. Sette nuclei familiari sono stati sgomberati per sicurezza e per consentire tutte le verifiche di staticità della zona.

Come causa si ipotizza una perdita d'acqua sotterranea, e soprattutto l'intensità delle piogge di questi ultimi giorni.