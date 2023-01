Questa notte intorno alle 4 i carabinieri della stazione di Pianillo di Agerola sono intervenuti in via Canale I Traversa per un incendio.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno distrutto una Fiat 500 e una Opel Corsa intestate a un incensurato del posto.

Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice.