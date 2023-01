Tromba d'aria, si stacca tetto dal ristorante: nessun ferito

Paura sui monti Lattari per il forte vento che si sta abbattendo incessante da ore. Nel primo pomeriggio, una tromba d'aria ha provocato seri danni al ristorante La Cascina, ad Agerola.

Il vento ha staccato parte del tetto, che è crollato davanti ad uno degli ingressi.

Fortunatamente il cedimento non ha provocato feriti, poiché il locale era chiuso e in zona non era presente nessuno. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della stazione di Agerola e i vigili del fuoco che stanno effettuando tutte le verifiche sulla staticità della struttura.

Visto che l'allerta meteo di colore arancione è stata prorogata fino a domani, attraverso i canali social il sindaco Tommaso Naclerio raccomanda "alla popolazione di limitare gli spostamenti e di prestare la massima attenzione".