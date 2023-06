Ancora violenza. Ancora un'infermiera aggredita. È accaduto al pronto soccorso del San Giuliano di Giugliano. Vittima una giovane infermiera che ha riportato una tumefazione all'occhio dopo un pugno sferrato da un paziente. Secondo quanto riferiscono i sindacati, erano le 15 quando un 53enne è giunto al pronto soccorso in stato semicomatoso, presumibilmente a causa dell'assunzione di alcolici. Immediatamente i sanitari gli hanno prestato le prime cure e mentre provavano a posizionare un sondino nasogastrico è scattata la violenza.

L'uomo ha reagito dimenandosi e sferrando un pugno all'occhio destro dell'infermiera che lo stava curando. Subito dopo il 53enne, alzatosi dalla barella, ha continuato a inveire contro il personale. Attimi concitati, paura e tensioni non solo tra il personale medico e infermieristico ma anche tra gli altri pazienti, al punto che uno di loro ha provato a placare gli animi ma si è beccato uno spintone. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Per far rientrare la situazione e prestare le cure necessarie all'uomo, i sanitari avrebbero provveduto a sedarlo.

Solo così, dopo un parapiglia, un'infermiera ferita e un paziente aggredito, la situazione è piano piano ritornata alla calma. Alla donna è stata data una prognosi di 5 giorni per l'occhio destro tumefatto. Il 53enne pare essere già noto per problemi legati all'uso di alcool.

Ma quanto accaduto fa ritornare all'attenzione l'emergenza sicurezza nel pronto soccorso del San Giuliano. Il tema sarà, tra l'altro, oggetto di dibattito in Consiglio regionale perché mercoledì 28 verrà discussa un'interrogazione del consigliere Giovanni Porcelli che chiede l'istituzione di un drappello di polizia o quantomeno la presenza di una volante 24 ore 24 all'esterno del nosocomio di via Basile.

«Uno dei più grandi ospedali della provincia merita attenzione da parte delle istituzioni e una risposta concreta nei confronti dei nostri operatori sanitari - commenta Porcelli - Non possiamo permettere che dei balordi mettano a rischio la vita di chi è lì per salvarla. E poi è necessario che ci siano pene esemplari nei confronti di chi si permette di usare violenza, che sia fisica o verbale. Chi aggredisce i nostri medici non solo dovrà essere immediatamente arrestato, ma non potrà più gravare sul sistema sanitario nazionale. Le cure di cui necessita dovranno essere a pagamento per i successivi 10 anni».

I sindacati è da tempo che denunciano le difficoltà del San Giuliano: «Abbiamo un'utenza di 400mila abitanti, siamo a rischio tutti i giorni - commenta Ciro Iovene, rsu Cisl Fp - Una sola guardia giurata non può certo garantire la sicurezza di noi operatori». I problemi però sono vari, spiegano i sindacalisti: «Non c'è una porta d'ingresso adeguata agli standard di sicurezza - continua Iovene - Sono in corso lavori nel pronto soccorso da oltre un anno che non si sa quando termineranno e ci costringono a lavorare in metà della struttura. In inverno abbiamo avuto anche giornate con 35 pazienti su barelle».

Una situazione critica per il personale come per i pazienti, acuita da un altro disagio, quello della mancanza di wi-fi al pronto soccorso: «Non è possibile che pazienti non possano comunicare con i familiari all'esterno perché non c'è una linea wifi. L'abbiamo richiesta da tempo ma ancora non c'è», spiega Iovene.