Agguato a Pozzuoli, 21enne e 17enne feriti da colpi di pistola

Spari e sangue in serata a via Reginelle a Pozzuoli, tra Licola e Monterusciello. Un 21enne e un 17enne sono stati colpiti da colpi d’arma da fuoco. Le vittime, di cui ancora non si conoscono le condizioni, sono state trasferite in ospedale. Attività tuttora in corso. Indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli.