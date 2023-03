Agguato a Torre Annunziata, pregiudicato ferito con quattro colpi di pistola davanti al cimitero

Sparatoria non lontano dal cimitero, ferito pregiudicato per droga. È vivo per miracolo Luigi Guarro, 44enne di Torre Annunziata con diversi precedenti alle spalle.

Nella tarda serata i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare dove era stato accompagnato il ferito. Guarro era stato raggiunto da 4 colpi di pistola alla nuca, al torace, al gomito e al ginocchio. Vigile e non giudicato in pericolo di vita nonostante le gravi ferite, ha raccontato che l'episodio sarebbe accaduto in via Torretta di Siena, non lontano dal cimitero, e di essere rimaso vittima di un tentativo di rapina. La dinamica è ancora da chiarire poiché l'episodio sembra più un agguato di camorra fallito. Dopo le prime cure, il 44enne è stato trasferito all'ospedale del mare di Napoli per alcuni interventi chirurgici.