«Aiuto, questa donna voleva rubare mia figlia»: la denuncia di una commerciante di Torre del Greco

«Attenzione mamme, questa donna ruba i neonati. Stava rubando mia figlia». L’annuncio disperato, con tanto di foto della presunta ladra di bimbi, di una commerciante di via Diego Colamarino che ha raccontato la sua disavventura e allertato anche i carabinieri. «Ero nel negozio insieme a mia figlia- racconta F.A., commerciante del centro storico- quando è entrata questa donna e ha detto che mia figlia fosse sua. Io pensavo scherzasse, ma poi l’ha presa in braccio, urlava, voleva portarla via. Io sono andata nel panico e ho cominciato ad urlare a squarciagola. Per fortuna sono accorsi i commercianti della zona che mi hanno aiutato ad allontanarla. È stato un incubo. Abbiamo allertato anche i carabinieri che ora hanno la sua fotografia».

La donna quando è entrata nel negozio ha detto «Questa bimba è mia, l’ho partorita io e me la porto via». La signora, dai primi rilievi degli inquirenti, è risultata affetta da disturbi psichiatrici; tuttavia non ci sono stati episodi di violenza. I Carabinieri della pattuglia radiomobile, una volta intervenuti nel negozio, non hanno trovato la signora ma l'hanno segnalata ai servizi sociali.

L’annuncio ha scatenato il panico social, qualcuna ha testimoniato di aver subito poco prima delle angherie dalla donna. Solo qualche mese fa a Torre del Greco, a San Giorgio a Cremano e nei paesi vesuviani si era sparsa la voce di ignoti che prelevavano i bambini cuori dalle scuole, per poi sequestrarli. Si diffuse il panico, ma non sono mai arrivate denunce ufficiali alle forze dell’ordine.