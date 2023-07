Al Parco Verde la Fanfara dei carabinieri per il primo anniversario della Compagnia di Caivano

Un concerto della Fanfara del 10° reggimento carabinieri “Campania” di Napoli sulle note della Fedelissima, in occasione del primo anniversario della Compagnia di Caivano, guidata dal capitano Antonio Maria Cavallo.

E così oggi, sabato 1° luglio (ore 19), al Parco verde, presso la chiesa di San Paolo Apostolo di don Maurizio Patriciello, si festeggerà il primo anno di attività dei militari dell’Arma, di stanza proprio a poche centinaia di metri dal luogo sacro, con la spettacolare esibizione della Fanfara, che eseguirà, tra gli altri brani, anche la marcia d’ordinanza dell’Arma dei carabinieri.

Al capitano Cavallo e a tutto il personale militare sono arrivati per l'evento tantissimi messaggi di ringraziamento per il lavoro fin qui svolto, sia da parte delle istituzioni che dei cittadini.

“Un doveroso plauso - sottolinea il sindaco Enzo Falco - va al comandante Cavallo, e ai suoi uomini e donne, per aver svolto un’eccellente attività di controllo del territorio e del circondario e per la notevole repressione della criminalità organizzata, che in quest’anno ha portato anche a decine e decine di arresti e a sequestri di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti”.

Commenta don Maurizio Patriciello. “Al comandante Cavallo, e a tutti i carabinieri della Compagnia di Caivano, vanno i nostri migliori auguri.

Il nostro è un territorio problematico, sotto tanti punti di vista. Illegalità, camorra, microdelinquenza, reati ambientali e spaccio di sostanze stupefacenti, sono sotto gli occhi di tutti. Pertanto i nostri carabinieri, pur con i limiti che tutte le istituzioni lamentano (mancanza di personale, fondi e mezzi), riescono, dal punto di vista della repressione, a fare del loro meglio. La loro è una presenza costante e rassicurante. Per tutti”.