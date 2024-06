Alberghiero di Ottaviano, nuovo auditorium e intesa per formare giovani pizzaioli

Una nuova sala conferenza e nuovi laboratori per gli studenti e le studentesse. L’Isis “De’ Medici” di Ottaviano si fa il look e inaugura i locali in occasione delle prove per gli esami di qualifica, che come ogni anno coinvolgono centinaia di alunni.

Quest’anno, però, accanto alle prove il dirigente scolastico Vincenzo Falco ha anche organizzato l’evento di apertura ufficiale dell’auditorium “Vittorio Capotorto”, rimesso a nuovo dopo che i locali furono danneggiati ed oggi in grado di ospitare più 150 persone.

Allo stesso tempo, il taglio del nastro ha riguardato pure i nuovi laboratori di cucina e sala, destinati ad ospitare le lezioni per gli studenti dell’Alberghiero ottavianese. Il dirigente scolastico, inoltre, ha appena annunciato un protocollo d’intesa con l’antica pizzeria napoletana “Da Michele”, che accoglierà gli studenti ottavianesi in percorsi formativi.