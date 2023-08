Alimenti scaduti in vendita: 2 sequestri a Palma Campania

La merce, nello specifico, cialde di caffè, prodotti surgelati, da forno e snack vari, è stata rinvenuta in due distinti supermarket/ortofrutta a Palma Campania dai militari della stazione carabinieri forestale di Roccarainola, Gruppo Napoli, nell’ambito di programmati controlli fitosanitari e agroalimentari a tutela della salute e per la prevenzione e repressione delle frodi in commercio. Nel primo caso, i carabinieri hanno rinvenuto, ben esposto al pubblico, 9 confezioni di caffè in cialda riportante la data di scadenza del prodotto già superata. Il proprietario, un 50enne del posto, è stato sanzionato con oltre 3000 euro di sanzione amministrativa mentre la merca è stata posto sotto sequestro.

Nel secondo caso, sempre a Palma Campania, i carabinieri hanno invece rinvenuto ben 9 kg tra prodotti surgelati, prodotto ia forno e snack vari scaduti. Anche in questo caso il proprietario, un 40enne, è stato sanzionato con oltre 3000 euro per le violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento afferenti il regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, mentre tutta la merca è stata posta sotto sequestro amministrativo.