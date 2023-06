Secondo quanto pattuito, i dipendenti che erano stati licenziati faranno rientro in fabbrica il 17 luglio. «La soluzione è stata resa possibile grazie soprattutto al fatto che siamo riusciti a reperire nuove commesse per la produzione di componenti di gomma e plastica spiega Elia Izzo, amministratore delegato della San Giorgio per cui abbiamo potuto ricollocare i lavoratori licenziati in una consociata del nostro stesso gruppo, la Insit, che opera all'interno del compound produttivo della San Giorgio».