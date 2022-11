Allerta meteo arancione: ad Afragola il sindaco chiude tutte le scuole pubbliche e private

Allerta meteo arancione: ad Afragola domani, sabato 26 novembre 2022, chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.

«La Protezione Civile regionale della Campania - sottolinea il sindaco Antonio Pannone - ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo con criticità di colore arancione e con decorrenza dalle ore 21 di oggi, venerdì 25 novembre 2022, fino alle ore 21 di domani, sabato 26 novembre 2022».

«Pertanto - prosegue la fascia tricolore - dopo essermi confrontato, come in altre occasioni, con i colleghi sindaci dell’area nord di Napoli ho deciso di adottare l’ordinanza sindacale con la quale si dispone la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, nonché del cimitero, della villa comunale e della villetta Sant’Antonio, per la giornata di domani, sabato 26 novembre 2022».

Poi l'invito ai cittadini. «Esorto tutti voi, care concittadine e cari concittadini, a prestare la massima attenzione a tutela della pubblica incolumità».