Alto impatto a Torre Annunziata: 131 identificati e 85 veicoli controllati

Ieri gli agenti del commissariato di Torre Annunziata e i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e delle unità cinofile antidroga della guardia di finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata, in particolare in corso Vittorio Emanuele III, corso Umberto e nelle vie Caracciolo, De Simone, Cuparella, Pastore e Asilo Infantile.

Durante l’attività sono state identificate 131 persone, di cui quarantadue con precedenti di polizia, controllati ottantacinque veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Sono state contestate tre violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e mancata esibizione dei documenti di circolazione, elevando sanzioni per 3283 euro.

Gli operatori hanno controllato sette persone sottoposte agli arresti domiciliari e segnalato una persona al tribunale di dorveglianza per la violazione dell’obbligo di dimora.

Hanno sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di circa un grammo di marijuana.