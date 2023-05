Alto impatto a Torre Annunziata: identificate 78 persone

Nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre Annunziata.

In particolare sono stati effettuati controlli in via Plinio, via Cuparella, via Settembrini, corso Vittorio Emanuele III, piazza Imbriani, piazza Monsignor Orlando e al parco Penniniello.

Nel corso dell’attività sono state identificate 78 persone, di cui 19 con precedenti, controllati 44 veicoli, contestate 12 violazioni del codice della strada e, infine, sono state ritirate 4 carte di circolazione.