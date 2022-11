Anacapri, anziana cade in casa: salvata dalla figlia che chiama i carabinieri dall'estero

Notte di paura ad Anacapri per un’anziana signora di vittima di una caduta in casa e costretta a rimanere per diverse ore riversa nella vasca da bagno prima dell’arrivo dei soccorsi allertati dalla figlia che vive all’estero, in ansia per la madre dopo che questa non aveva risposto alle sue continue telefonate anche notturne.

L’episodio è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì scorsi in un’abitazione di via Caprile nel comune di sopra dell’isola ed è stato accertato dai carabinieri della locale stazione dopo la telefonata allarmata giunta dall’estero da una donna che aveva tentato per diverse ore di mettersi in contatto con la madre che vive sull’isola.

Non avendo ottenuto risposta, ha deciso di informare i militari affinché si procedesse ad un sopralluogo presso l’abitazione della signora, una sessantatreenne del posto. Giunti in via Caprile, i militari hanno bussato diverse volte alla porta di casa senza ottenere risposte. Dall’interno però si udivano flebili lamenti per cui, intuendo una situazione di difficoltà, i carabinieri hanno deciso di sfondare la porta per entrare nell’abitazione. Qui c’era la donna riversa nella vasca da bagno in cui, come poi è stato accertato, era caduta la sera prima vittima di un malore, senza riuscire più ad alzarsi. Sul posto sono arrivati i medici del 118 che hanno soccorso l’anziana signora a cui è stato riscontrato uno stato di ipotermia oltre a varie lesioni ad un braccio. La donna è stata trasportata poi all’ospedale Capilupi da dove è stata poi dimessa in mattinata.