Intensificati i controlli sull’isola di Capri e lungo le coste da parte dei carabinieri della compagnia di Sorrento secondo le disposizioni del comando provinciale di Napoli. In campo non solo pattuglie in strada, anche motovedette e un elicottero. Nel mirino sono finite soprattutto le irregolarità in mare e la guida incosciente di imbarcazioni.

Sono stati 24 i natanti controllati, 11 quelli sanzionati per violazioni al codice di navigazione. Gran parte per guida di grandi imbarcazioni sotto costa e per assenza di dotazioni obbligatorie di bordo. Il litorale è stato battuto anche in bici, con le dotazioni dedicate fornite dall’arma dei carabinieri ai comandi capresi: uno strumento efficace per raggiungere anche le aree più aspre dell’isola e monitorare i luoghi dove il turismo irresponsabile può causare incidenti.

In strada è stata arrestata una 25enne di Anacapri: dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. Incinta, era in sella ad una bici elettrica e, avvolte in uno scontrino fiscale, aveva 8 dosi di cocaina destinate a clienti dell’isola. Sono stati inoltre controllati due bar nel comune di Anacapri e denunciati i titolari per inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro.

Due i lavoratori in nero individuati e un impianto di videosorveglianza irregolare. Irregolarità sono state rilevate anche in un cantiere edile in zona Marina Grande, in prossimità del porto turistico. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.