Anacapri, carenza di autisti per il trasporto pubblico su gomma sulla tratta per Marina Grande

In una nota inviata alla Regione Campania – Direzione Generale per la mobilità, alla Città Metropolitana di Napoli direzione mobilità ed all’ATC azienda di trasporto caprese su gomma, il Vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta denuncia una serie di notevoli disagi nel settore della mobilità interna per l’utenza che per motivi turisti o di lavoro devono raggiungere il territorio comunale di Anacapri dal porto di Marina Grande e viceversa.

Secondo il Vicesindaco di Anacapri Cerrotta «il problema risale principalmente all’insufficienza delle corse di linea previste per la richiamata tratta ed alle ridotte capacità di trasporto, causando per tali motivi file caotiche sua presso lo stazionamento bus di Marina Grande che ai punti di fermata nel territorio comunale di Anacapri».

«Per tali motivi - dichiara Franco Cerrotta - le persone restano per ore in attesa di un collegamento per il Porto e sono costrette ad assembrarsi presso le pensiline e sugli autobus, creando pericolose ed in auspicabili situazioni di ordine pubblico.

Per porre fine a questa situazione che si va aggravando Franco Cerrotta ha comunicato agli organi regionali e sovracomunali la possibilità di istituire alcuni servizi aggiuntivi di trasporto con l’attuale affidataria del servizio TPL – Azienda Trasporti Campania così da incrementare il numero delle corse sulla tratta Anacapri – Marina Grande secondo un nuovo piano orario.

Tale servizio aggiuntivo, sostenuto dal bilancio comunale, è riuscito a migliorare la problematica che si è venuta a Capri».

Oggi però si è verificato un fatto nuovo, la società A.T.C. ha comunicato all’amministrazione di Anacapri che non è più in grado di garantire questo servizio aggiuntivo per carenza di personale.

Da qui la comunicazione agli enti sovracomunali da parte del Vicesindaco di Anacapri Franco Cerrotta che ha chiesto di autorizzare il Comune di Anacapri ad affidare ad altre società il servizio aggiuntivo sulla tratta Marina Grande – Anacapri e viceversa al fine di evitare gravi disagi che sta subendo l’utenza.