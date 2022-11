La Grotta Azzurra e la Casa Rossa si tingono di viola

Nella giornata mondiale della prematurità che ricorre oggi 17 novembre, due location simboliche quali la Grotta azzurra e la Casa Rossa sono state illuminate di viola, colore che ricorda l’evento. A promuovere l’iniziativa è stata l’amministrazione comunale con il sindaco di Anacapri Alessandro Scoppa che ha investito tutta la sua vita professionale nella cura dei neonati prematuri in qualità di neonatologo.

Il primo cittadino di Anacapri insieme a tutta l’amministrazione, nell’esprimere tutta la sua soddisfazione per aver promosso l’evento dichiara: «Quest’anno, grazie alla collaborazione e condivisione della Direzione Regionale Musei Campania abbiamo deciso di illuminare di viola i luoghi simbolo di Anacapri come la Grotta Azzurra e il Museo della Casa Rossa. L’obiettivo è quello di trasmettere da un’isola internazionale come Capri un importante messaggio di sensibilizzazione affinché non ci si dimentichi della moltitudine di prematuri che soffrono ogni giorno e delle ingenti risorse umane, tecnologiche e organizzative che il mondo della neonatologia necessita».

E nel continuare la sua dichiarazione il sindaco Scoppa ringrazia Marta Ragozzino, direttrice regionale Musei Campania, e Pierfrancesco Talamo, direttore dei siti di Capri, per aver condiviso con grande entusiasmo l’iniziativa, un’iniziativa che ha suscitato il consenso dell’intera cittadinanza.