Anacapri, 600 grammi di marijuana nascosti nella rimessa: arrestato 22enne

Dieci involucri per un totale di 600 grammi di marijuana. Questo hanno trovato i carabinieri di Capri durante la perquisizione della casa di un 22enne ad Anacapri. Il giovane, incensurato, aveva nascosto la sostanza stupefacente in una rimessa, insieme ad un bilancino di precisione. Scattato quindi l'arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. Il ragazzo è ora agli arresti domiciliari.